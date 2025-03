Dl bollette: alla Camera voto di fiducia il 14 aprile

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar (Adnkronos) – La discussione del Dl bollette è stata calendarizzata alla Camera per venerdì 11 aprile, con la fiducia. Alle 14 di lunedì 14 aprile sono in programma le dichiarazioni di voto sulla questione fiducia e alle 15.40 le votazioni per appello nominale. L’esame del provvedimento proseguirà al termine del voto di fiducia con seguito martedì 15 aprile. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.