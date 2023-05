Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato la fiducia sul decreto legge contenente le disposizioni per contrastare l’aumento dei costi dell’energia e anche norme in materia di sanità e adempimenti fiscali, nel testo identico a quello già approvato alla Camera. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere per organizzare il prosieguo dei lavori.