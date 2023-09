Dl Caivano: Benifei, ‘decreto spot, servono prevenzione e investimenti su istruzione’

Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Non possiamo pensare che basti la repressione, necessaria quando falliscono le altre azioni. Con il suo approccio il governo sembra voler deviare la discussione da questioni centrali come l’investimento sulla scuola, sulla sanità, sui servizi di assistenza sociale, che ad oggi appaiono a rischio in vista della nuova manovra di bilancio.” Lo ha detto Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, durante la trasmissione Omnibus su La7.

“Sono stato relatore per la Garanzia per l’Infanzia al Parlamento europeo e una delle misure che abbiamo previsto per la prima volta è stata quella di prevedere risorse europee specificamente destinate alla lotta contro la dispersione scolastica. Qui in Italia invece il Governo ha definanziato progetti del Pnrr e ora si appresta a usare risorse del Fondo per coprire quelle stesse necessità: se non interveniamo sull’educazione e l’inclusione, se non dotiamo le comunità di asili nidi e strutture che fanno rete intorno alle famiglie, non risolviamo i problemi”.

“Non c’è solo Caivano, sono tanti i territori in situazioni di difficoltà e non si può pensare di risolvere tutto con un Decreto Legge spot mentre si mettono a rischio le risorse europee del Pnrr”.