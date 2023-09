Dl Caivano: Calenda, ‘cosa più inutile è varare un nuovo reato davanti a fatto di cronaca’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “La cosa più semplice (e più inutile) davanti a un fatto di cronaca per il governo è varare un nuovo reato. Vale per i rave, per gli scafisti, per gli incidenti sul lavoro, per la delinquenza giovanile. Ma sappiamo bene, per esperienza, che non è con l’introduzione di un nuovo reato che si prevengono questi fatti. Le leggi esistono già, è il controllo e la presenza dello Stato che mancano. È così per gli ispettori del lavoro che oggi svolgono in larga parte compiti di ufficio per carenza di personale e organizzazione; è così per il controllo del territorio da parte della polizia – che ha pochi mezzi – e per la presenza della scuola che deve rimanere aperta il pomeriggio. Slogan invece di buon governo e capacità gestionale”. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda.