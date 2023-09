Dl Caivano: Calenda, ‘reati inutili, serve tempo pieno e presenza forze dell’ordine’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “I provvedimenti al varo del Consiglio dei ministri contro le baby gang sono semplici istituzioni di reati inutili. Il problema della violenza si risolve con la presenza costante di forze dell’ordine, non solo durante i blitz, e col tempo pieno a scuola, in modo che i ragazzi vengano istruiti a un comportamento etico, accettabile nella società contemporanea. Le risorse per questi provvedimenti ci sono già: il tempo pieno a scuola è un progetto del Pnrr, che noi peraltro non siamo in grado di spendere perchè la politica è tutta chiacchiere e nessuna capacità realizzativa”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ai microfoni del Tg3.