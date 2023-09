Dl Caivano: Graziano (Pd), ‘non basta investire solo in repressione’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La politica deve dare un segnale forte sia dal punto di vista della sicurezza ma anche della cultura, quindi investire in educazione e istruzione in maniera forte come per esempio nel caso di Caivano. Attenzione a immaginare che basti solo la repressione perché sarebbe un errore molto grave da parte del governo. C’è bisogno di fare investimenti tanto la sicurezza quanto sull’istruzione. Molti più assistenti sociali molti più insegnanti insieme controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Dobbiamo cambiare questo territorio e dare la possibilità alle nuove generazioni di farlo in modo che non succedano più fatti gravi come quello di Caivano”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ai microfoni di Radio Rai Uno.

“Così com’è il dl Caivano è ancora troppo fumoso e demagogico; c’è bisogno di investire in tanti settori importanti e non solo la sicurezza. Quindi cultura, sociale, combattere il degrado. Solo così si migliorerà il territorio”, ha aggiunto Graziano.