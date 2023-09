Dl Caivano: Lepore (Pd), ‘basta spot, governo investa su enti locali’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “L’inasprimento delle pene per i ragazzi e nel complesso il decreto Caivano avranno l’effetto di peggiorare le cose, non certo di risolverle. Noi abbiamo generazioni intere che finiscono già in carcere, al Nord come al Sud, senza differenza”. Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio del Pd, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

“Nelle carceri ci sono ragazzi che fanno fatica a partecipare ai corsi di formazione, a seguire la scuola, per molti andare in carcere non equivale a un percorso di rieducazione, di reinserimento, al contrario può significare la disperazione, tornare poi a delinquere quando si esce, sentirsi annichiliti da quell’esperienza, è una punizione che non serve a nulla. D’altra parte purtroppo ci sono anche ragazzi che vogliono andare in carcere perché lo vivono come un premio”, ha spiegato esortando a prestare attenzione ai “modelli giovanili, le culture” che “vanno studiate per capire i nostri ragazzi e renderli protagonisti della loro vita: noi come amministratori dobbiamo essere il loro punto di riferimento, se il punto di riferimento di questi ragazzi sono i mafiosi, i camorristi, se sono questi a offrire il welfare vero alle loro famiglie, noi non riusciremo a sconfiggere questa piaga”.

Per Lepore, “a questi ragazzi e a queste famiglie noi dobbiamo offrire speranza, che significa scuola, lavoro, bellezza, quartieri che vengono messi finalmente in ordine dal punto di vista della pulizia, del decoro e questa cosa richiede investimenti di medio e lungo periodo, non decreti spot, perché quei soldi che vengono messi su Caviano sono risorse che purtroppo non basteranno, perché ci sono anni e anni di ritardi, non solo per colpa del governo Meloni. Ora però questo governo ha una grande possibilità: investire sugli enti locali, sui sindaci, sulle comunità, invece di farci subire solo tagli, come sta facendo. La smetta di fare spot”.