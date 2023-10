Dl Caivano: Lisei (Fdi), ‘sinistra difende spacciatori’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Sul decreto Caivano in commissione stiamo assistendo a un dibattito surreale. Da una parte il governo e i commissari di maggioranza che fanno di tutto per porre un giusto argine alla criminalità dilagante, non solo tra i giovani. Dall’altra la sinistra che si preoccupa solo dell’aumento del numero dei detenuti. In particolare, le norme e gli emendamenti sul tema dello spaccio sono tutti finalizzati a punire quello che oggi viene definito ‘spaccio di strada’, cercando di aumentare le pene e punire duramente chi, oggi, approfittando di un sistema permissivo, spaccia liberamente per le strade, sotto gli occhi dei cittadini e degli agenti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

“Il dibattito in commissione – prosegue – sta confermando quello che il celebre giornalista Rampini ha scritto, ovvero che l’attuale sinistra è più preoccupata di tutelare lo spacciatore, facendolo passare come una povera vittima dello sfruttamento, un povero disgraziato costretto a spacciare per vivere, piuttosto che i cento cittadini che vivono dove lui spaccia. Per la sinistra ogni criminale, per una ragione o per un’altra, delinque per necessità: gli spacciatori perché sono poveri, gli scafisti per pagarsi il viaggio, chi organizza rave per divertirsi”. Ecco, vogliamo ribadire con forza che noi saremo sempre contro la droga e contro chi spaccia e il contenuto del dl Caivano e dei nostri emendamenti lo confermano”, conclude Lisei.