Dl Caivano: ok Camera a odg Fi per iniziativa in memoria Giovanbattista Cutolo

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – La Camera dei deputati ha approvato con il voto favorevole di tutta l’assemblea l’ordine del giorno presentato dall’esponente di Forza Italia Deborah Bergamini, dedicato alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli per mano di un minorenne. L’ordine del giorno è stato collegato all’approvazione del Decreto legge Caivano, che, come è noto, prevede misure urgenti in tema di reati minorili, povertà educativa e abbandono scolastico. “Questo ordine del giorno è un omaggio al giovane musicista ucciso a Napoli per mano di un delinquente minorenne, Giovanbattista Cutolo, appassionato amante della musica classica, ma il suo amore per la musica andava oltre: credeva fermamente che essa dovesse essere diffusa ed insegnata nelle scuole come un efficace deterrente contro la delinquenza giovanile. La sua storia è un tragico monito su ciò che può accadere quando il disagio sociale e morale prende il sopravvento”, ha affermato Bergamini.

L’odg propone di istituire e dedicare a giovane musicista ucciso un’iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura della musica classica tra i giovani. Inoltre, impegna il Governo a valutare l’opportunità di individuare gli strumenti più opportuni per la realizzazione di un progetto finalizzato alla diffusione della conoscenza e della pratica della musica classica, anche nell’ambito del sistema scolastico, tra i giovani, da dedicare a Giovanbattista Cutolo.