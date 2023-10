Dl Caivano: Ostellari, ‘introduzione reato di stesa e stop messa alla prova’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Contrasto delle sparatorie a fini intimidatori con l’introduzione del reato di stesa e stop della messa alla prova per i minorenni che compiano reati gravi, quali omicidio, stupro e rapina aggravati. Questo è l’obiettivo di due emendamenti al decreto Caivano presentati dal governo. Gli interventi sono dedicati alla memoria del giovane musicista Giovambattista Cutolo, trucidato senza una ragione, e ai familiari delle vittime innocenti che chiedono giustizia. L’impegno per la prevenzione dei reati e l’educazione dei giovani prosegue, ma non impedisce di intervenire anche con strumenti repressivi delle fattispecie che creano maggiore allarme sociale. Promessa mantenuta: chi uccide, stupra e compie reati gravi, anche se minorenne, sconterà la pena fino in fondo”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato con delega alla Giustizia minorile e senatore della Lega, Andrea Ostellari.