Dl Caivano: Tajani, ‘dare a giovani possibilità di riscatto, riqualificare territorio’

Settembre 9, 2023

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Bisogna fare delle leggi che fermino la malavita. La mafia fa schifo a tutti noi di Forza Italia, come ci fa schifo la camorra, la ‘ndrangheta e la Sacra corona unita, ma non basta. Bisogna agire con pene severe così come abbiamo fatto nell’ultima riunione del Cdm contro i giovani criminali. Il carcere minorile che deve essere riservato ai minori, non basta, deve essere parte di una fase di rieducazione. Non è facile ma dobbiamo dare a questi giovani una possibilità di riscatto che non significa cancellare l’esecuzione della pena ma significa che la pena serve a rieducare nel vero senso della parola, non a far radicare nel mondo del crimine il detenuto. Una delle scelte più importanti che abbiamo fatto nell’ultimo Cdm è stata quella di riqualificare il territorio di Caivano”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.