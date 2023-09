Dl caldo: Barzotti (M5s), ‘su smart working governo fermo a preistoria’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “In aula alla Camera la maggioranza ha bocciato l’ordine del giorno che abbiamo presentato al decreto Caldo per impegnare il governo a prevedere, nel primo provvedimento utile, l’estensione su tutto il territorio nazionale del ricorso al lavoro agile sia nel pubblico sia nel privato. Lo stesso odg aveva anche l’obiettivo di stanziare adeguate risorse da destinare alla promozione dello stesso smart working e al completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce. In molti Paesi, europei ed extraeuropei, il lavoro da remoto è una realtà consolidata: negli Usa, ad esempio, grazie al telelavoro è aumentata la partecipazione femminile al lavoro, che nella fascia di età fra i 25 e i 54 anni è salita al 77,8%, battendo gli altri gruppi demografici nella corsa a recuperare le posizioni precedenti al Covid. In Italia, invece, sullo smart working l’esecutivo è fermo alla preistoria”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.