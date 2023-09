Dl caldo: Scutellà, ‘no a nostro odg per più fondi a vittime infortuni e patente a punti per imprese’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Proprio nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto apertamente al governo di fare molto di più sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in aula alla Camera la maggioranza che lo sostiene ha bocciato un nostro ordine del giorno al decreto Caldo con cui chiedevamo di incrementare le risorse del ‘Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro’ e di istituire un meccanismo di patente a punti ai fini della qualificazione delle imprese sotto il profilo della sicurezza stessa”. Lo afferma in una nota la deputata dell’M5S Elisa Scutellà.

“Nei primi sette mesi del 2023, nel nostro Paese, sono morte sul lavoro 559 persone. Oggi nella mia regione, la Calabria, Antonio Mastroianni, un operaio di 48 anni, ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone. Su tale fronte, però, l’esecutivo non sta muovendo un dito. Dare seguito agli impegni contenuti nel nostro odg avrebbe rappresentato un piccolo ma significativo passo avanti, ma evidentemente a Meloni & co. frega nulla”, conclude Scutellà.