Dl Casa: Rixi, ‘risposta concreta a studenti, lavoratori e giovani coppie’

19 Luglio 2024

Roma, 19 lugAdnkronos) – “Col decreto Salva-Casa voluto dal vicepremier e ministro al Mit Matteo Salvini, diamo una risposta concreta alle esigenze di milioni di studenti, lavoratori e giovani coppie che vivono nelle grandi città. Tra le altre cose, il documento prevede nuove categorie di interventi in edilizia libera tra cui la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti in tutti i porticati e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, comprese le tende bioclimatiche. Un provvedimento importante per tagliare la burocrazia e semplificare la vita ai cittadini”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi (Lega).