Dl coesione: governo pone fiducia al Senato**

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Il governo pone la fiducia sul decreto coesione. Lo ha annunciato in Aula al Senato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama avranno luogo nella seduta di domani, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.