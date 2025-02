Dl Cultura: Pd, ‘decreto vuoto e senza risorse, grave che Giuli minacci le opposizioni’

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Ancora una volta, il ministro Giuli con le sue dichiarazioni in Aula ha dimostrato scarso rispetto per il Parlamento. La sua partecipazione ai lavori in Aula alla Camera è stata passiva, così come il suo atteggiamento nei confronti di un testo che non introduce nuove risorse, ma si limita a perseguire obiettivi senza alcun incremento di stanziamenti, restando nei vincoli del bilancio dello Stato e senza alcuna risorsa strutturale”. Così in una nota la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

“In altre parole, un provvedimento che non avrà alcun impatto concreto sui settori culturali, fatta eccezione per il rifinanziamento dei fondi per le biblioteche, su cui registriamo finalmente un cambio di passo del governo dopo i tagli di questi anni”.

“Purtroppo, un provvedimento dedicato ad una figura come Adriano Olivetti vanificato dall’assenza di visione e di prospettiva. E più che difendere il merito del provvedimento, oggi il Ministro ha preferito attaccare le opposizioni, arrivando ad assegnare patenti di merito e a dichiarare testualmente ‘Ci rivedremo nelle sedi opportune per le polemiche.’ A cosa si riferisce esattamente? Quali sarebbero queste ‘sedi opportune’? Per noi continuano ad essere le aule parlamentari e delle Commissioni dove lo aspettiamo per provare- come abbiamo fatto anche con il decreto approvato oggi – a dare una visione ad un ministero ancora in cerca di autore”.