Dl cultura: prosegue alla Camera esame Odg

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb (Adnkronos) – Prosegue alla Camera l’esame degli Odg al Dl cultura. I deputati di opposizione, soprattuto quelli del M5s, si sono iscritti in massa a parlare per illustrare i singoli Odg. E’ prevista la seduta notturna. Il seguito dell’esame del provvedimento è già fissato per domani a partire dalle 9,30.