Dl elezioni: Boccia, ‘da Gasparri attacchi inaccettabili a Schlein’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Trovo sinceramente inaccettabili e ridicoli, nei toni e nel merito, gli attacchi del presidente Gasparri al Pd e a Elly Schlein. Gasparri fa finta di non sapere che il decreto in discussione riguarda le elezioni amministrative del ‘25. L’emendamento sui ballottaggi, oltre ad essere anticostituzionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 72 della Costituzione, è evidentemente inammissibile visto che sarebbe una modifica normativa e che non ha nessuna necessità di urgenza, visto che non entrerebbe in vigore prima delle elezioni comunali della primavera del ‘26″. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

“Sono convinto -aggiunge- che l’emendamento della maggioranza sarà dichiarato inammissibile e le parole del presidente La Russa, che invita ad un approfondimento, mi confortano. Altrimenti saremmo di fronte ad uno stravolgimento delle regole e del confronto parlamentare per noi non sostenibile”.