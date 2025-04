Dl elezioni: Boccia, ‘emendamento destra su ballottaggi è dichiarazione guerra’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Trasmetto alla presidenza del Senato la ferma protesta del gruppo del Pd rispetto a quello che sta avvenendo nella Commissione Affari costituzionali”. Lo ha detto in aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“Ieri, a firma dei presidenti dei gruppi di maggioranza è stato presentato in maniera irriverente e offensiva un emendamento, a un semplice decreto per stabilire la data delle elezioni comunali nel 2025, che modifica la soglia di sbarramento per accedere al ballottaggio, permettendo la vittoria al primo turno con il 40% dei voti. E’ inaccettabile che una minoranza possa diventare maggioranza, è una provocazione, una dichiarazione di guerra verso le opposizioni e anche verso la tenuta di quest’Aula e del confronto parlamentare”.

“Chiediamo di ritirare immediatamente questo emendamento. E’ evidente che se non accade nulla, quando si riaprirà l’aula martedì il nostro atteggiamento sarà molto duro. E’ chiaro che questo emendamento è una scelta politica fatta dalla maggioranza e immaginiamo condivisa anche con il governo. Confidiamo in un intervento del Presidente La Russa per riportare il confronto parlamentare all’interno del perimetro del rispetto democratico”.