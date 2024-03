Dl elezioni: Braga (Pd), ‘Lega contro ballottaggi per regolare conti in maggioranza’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “La Lega in Commissione al Senato tenta l’ennesimo blitz, questa volta per cancellare il ballottaggio nei Comuni. L’ennesima forzatura fatta solo per regolare i conti dentro la maggioranza. Fermatevi se avete un minimo di rispetto per le istituzioni”. Lo ha scritto X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.