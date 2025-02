Dl emergenze: Ok Camera a fiducia con 174 sì**

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Con 174 voti a favore, 100 contrari e 2 astenuti il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera posta sul decreto legge contenente misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Assemblea passerà ora all’esame degli ordini del giorno e quindi al voto finale del provvedimento, che dovrà passare poi al Senato, per essere convertito in legge entro il prossimo 1 marzo.