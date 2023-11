Dl energia: Caretta (Fdi), ‘con mio odg impegno per industria nazionale’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Lo svantaggio competitivo accumulato dalle nostre industrie contro quelle di nazioni come Francia e Germania in termini di aiuti di Stato ed incentivi è una follia che dimostra come l’Unione europea sappia fare fronte comune solo sulla base di due pesi e due misure. Quando nazioni come la Germania decidono di fare pacchetti di aiuti per il sostegno delle industrie più energivore e l’Ue non permette di attuare politiche per tutelare la nostra industria, industria che è sì italiana, ma anche europea e nel contempo si ostina a investire tutto sul mondo delle energie rinnovabili made in China, allora c’è un problema”. Così in una nota Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.

“Con il mio ordine del giorno al DL Energia ho impegnato il Governo ad attivarsi nei tavoli europei per scongiurare ulteriori scelleratezze che possono danneggiare in modo irrimediabile la nostra industria”.