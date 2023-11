Dl energia: Della Vedova, ‘continua uso improprio fiducia, +Europa non partecipa al voto’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Continua, ormai a cadenza settimanale, la mia denuncia sull’utilizzo improprio e massivo dello strumento di fiducia da parte di questo governo. Un utilizzo distorsivo che pregiudica la qualità della nostra democrazia e le prerogative del parlamento tutto, maggioranza e opposizione”. Lo ha detto il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova intervenendo nell’aula della Camera sul dl Energia.

“Proprio il governo Meloni, il “primo governo politico” da tanti anni, come la Presidente del Consiglio ama ripetere, ha paura della propria maggioranza oppure vuole semplicemente certificare che il parlamento non è più un interlocutore nel processo legislativo”, ha aggiunto.

“+Europa non si arrende e fiducia dopo fiducia continuerà a ricordare al Presidente della Camera che è suo compito difendere il ruolo del Parlamento da una pratica che di fatto lo annulla. Per questo, come gia’ avvenuto nell’ultimo voto di fiducia alla Camera, anche oggi +Europa non partecipera’ al voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Energia”, ha concluso.