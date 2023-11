Dl Energia: domani alle 16 voto fiducia Camera, mercoledì finale, sedute fino alle 24**

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Dichiarazioni di voto domani a partire dalla 14.30 e inizio della chiama per la fiducia alle 16. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo della Camera, sul decreto legge contenente misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Il provvedimento, presentato il 29 settembre e in prima lettura a Montecitorio, va convertito entro il 28 novembre. Seguirà l’esame degli ordini del giorno, quindi mercoledì il voto finale sul testo. Sia per domani che per il giorno successivo sono previste, se necessario, sedute fino a mezzanotte.