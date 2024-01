Dl energia: Fregolent (Iv), ‘non c’è strategia, Italia merita di più’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Quello che emerge da questo decreto è che non c’è strategia sulla politica energetica. Mentre si deve accelerare sulle rinnovabili, non possiamo rinunciare al gas, ma il governo non fa nulla. E non c’è neppure una riflessione sul nucleare, sul quale le nostre imprese sono partner di ricerche europee, ma in Italia non possono agire”. Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, annunciando il voto contrario alla fiducia sul decreto energia.

“È l’ennesimo decreto con una sola lettura che non scioglie i problemi ancora sul tavolo. Sul libero mercato – ha spiegato – noi siamo a favore della concorrenza, ma mancano gli atti preparatori, che non sono stati fatti, come per l’analisi vera dei venditori senza la quale le truffe sono dietro l’angolo. E poi c’è il tema dell’idroelettrico: dare a libera gara energia e acqua insieme è un controsenso. Un tempo Fratelli d’Italia la pensava come noi, oggi ha cambiato idea, ancora una volta. In un anno e mezzo di governo non è stato fatto neppure il dpcm sulla golden power. Altro che sovranità italiana, così rischiamo di svendere il nostro patrimonio energetico ed idrico, ripensateci”, conclude.