27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Quello che è successo ieri è grave per due ragioni: primo perché non ci si preoccupa minimamente del problema dell’astensione; secondo è che non solo si paventa il ritorno del finanziamento pubblico nottetempo ma lo si fa lasciando aperta la possibilità di farsi finanziare anche dai privati. Questo è sbagliato e non fa che screditare ulteriormente la politica”. Lo scrive Carlo Calenda di Azione sui social.