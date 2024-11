Dl fisco: Paita (Iv), ‘da oggi maggioranza inizia a ballare la rumba’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Da oggi la maggioranza inizierà a ballare la rumba. Con incomprensioni, pizzini, mancati emendamenti, come quello sul canone, in una demenziale polemica tra Lega e Forza Italia, sono iniziate le danze di una maggioranza che non riesce a portare a casa nessun risultato soddisfacente per gli italiani”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, annunciando il voto contrario alla fiducia sul Decreto fiscale.

“Perché è avvenuto questo scontro? Non per questo decreto, che è una accozzaglia che non aiuta nessuna categoria. È avvenuto – spiega Paita – perché la capacità di cucitura, di fare da cerniera, di Fratelli d’Italia, comincia a scricchiolare. Perché i conti in tasca agli italiani iniziano a non tornare. E perché Giorgia Meloni non è Silvio Berlusconi, che metteva insieme Bossi e gli altri leader del centro destra. Se l’apericena di domenica non è servita, consiglio di provare con il digiuno intermittente. Ora le opposizioni costruiscano una alternativa perché, a partire dalla Legge di bilancio, va lanciata una proposta nuova al paese”.