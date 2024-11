Dl fisco: Tajani, ‘con taglio canone 50 centesimi a cittadino all’anno, non è aiuto sociale’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Riteniamo che spendere 430 milioni di euro da dare alla Rai per avere un beneficio di 50 centesimi a cittadino italiano, non serva. Meglio usare quei soldi per rinviare la sugar tax, per ridurre l’Irpef, per ridurre le liste d’attesa. Per fare cose più utili socialmente. Siamo impegnati per ridurre la pressione fiscale”. Lo ha detto ai cronisti in Transatlantico il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani, a proposito del voto sulla riduzione del canone Rai sul quale la maggioranza di governo si è spaccata alla luce del voto contrario degli azzurri.

“Non è un aiuto sociale: sono 50 centesimi all’anno a cittadino italiano”, ha rimarcato Tajani.