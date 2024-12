Dl Flussi: Gasparri, ‘coniugare legalità e giustizia sociale, ong collaborino di più’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Forza Italia ritiene validissimo questo provvedimento che riguarda sì la sicurezza ma riguarda anche l’accoglienza, gli ingressi, il lavoro. Perché questo governo e questa maggioranza vogliono coniugare la legalità con la giustizia sociale. Con questa legge si introducono permessi a chi svolge alcune professioni sanitarie, norme a tutela dei perseguitati, e si ampliano le quote di ingresso portandole oltre 400.000 persone in tre anni. Stiamo facendo una politica coraggiosa e faticosa”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Flussi.

“Su questo provvedimento – ha proseguito – alla Camera sono stati auditi tutti, persino Sea-Watch che collabora a un’attività di incoraggiamento sostanziale ai trafficanti di persone. E’ stata sentita la Guardia Costiera che con 11.000 donne e uomini dà un contributo fondamentale alla salvezza di vite umane e al contrasto all’attività dei trafficanti. Voglio quindi cogliere questa occasione per elogiare e ringraziare una volta di più la Guardia Costiera. E vorrei che anche le Ong collaborassero di più perché molte di loro fanno da fattori di attrazione all’immigrazione, collaborano con i trafficanti di persone, hanno traffici telefonici e comunicativi che sono stati accertati e dimostrati, svolgono un’azione di concorso morale e materiale con chi lucra sulla disperazione degli immigrati”.