Dl Flussi: Mauri (Pd), ‘legge disumana che aumenta insicurezza’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Da oggi è legge l’ennesimo decreto immigrazione del governo Meloni ed è disumano come gli altri. Il livello di crudeltà di questo decreto si misura da quanto renda più difficili i salvataggi in mare dei bambini, mentre i figli potranno ricongiungersi al genitore lontano non prima di due anni perché qualche parlamentare della Lega ha voluto mettere la bandierina ideologica sulla solita criminalizzazione degli stranieri”. Così il deputato democratico Matteo Mauri, responsabile Sicurezza del Partito Democratico.

“La direzione giusta da seguire è esattamente quella opposta, a partire dall’abrogazione della legge Bossi-Fini, per costruire un sistema di sponsor che dia garanzie per l’incrocio di domanda-offerta con permessi per ricerca di lavoro, perché è l’unica vera strada per garantire più sicurezza per tutti e per andare incontro alle esigenze del sistema produttivo del nostro Paese. Una grande occasione mancata perché ancora una volta la destra, invece di governare, ha scelto di fare propaganda sulla pelle dei migranti”.