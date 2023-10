Dl Giustizia: Lega, ‘basta tolleranza contro piromani’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Basta tolleranza contro i piromani. Con la conversione del decreto legge, approvato oggi, pene più severe contro chi appicca incendi. Minimo sei anni di reclusione per chi distrugge boschi e foreste, con l’aggravante per chi ci guadagna. Ringraziamo il governo per aver compreso l’urgenza di intervenire con una norma importante, che riflette quanto la Lega ha proposto in questa legislatura con un ddl. Misure concrete e tempestive contro chi porta distruzione e morte nei nostri territori”. Così in una nota i senatori della Lega Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti, componenti della commissione Ambiente a palazzo Madama.