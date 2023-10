Dl giustizia: Sbrollini (Iv), ‘difendere dignità del Parlamento’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “È capitato anche in passato di avere decreti con dentro di tutto. Ma mai era successo di avere così poco tempo per esaminare il testo come questa volta. Sono qui a rivendicare la dignità dei senatori e del lavoro parlamentare, che dobbiamo difendere tutti, maggioranza e minoranza”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini in aula a palazzo Madama, durante la discussione generale al decreto giustizia.

“Il provvedimento – ha spiegato – è arrivato in Senato ieri sera, le commissioni congiunte hanno avuto meno di 60 minuti per studiarlo. Così vengono meno la funzione stessa e le prerogative dei senatori, diventiamo quelli che devono solo ratificare, non si può continuare così. Nel merito, poi, in questo ennesimo decreto Omnibus c’è tutto e il contrario di tutto”. “Come si può votare con la fiducia un testo che va dall’orso marsicano alla salute, dagli incendi boschivi alla cultura? Ma, soprattutto, ci sono norme delicatissime che riguardano la magistratura e le procedure penali, che non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di leggere. Sono molto preoccupata”, ha concluso Sbrollini.