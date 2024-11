Dl infrazioni: Governo pone fiducia al Senato**

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato la fiducia sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, già approvato dalla Camera e da convertire entro il prossimo 15 novembre. Come già stabilito dalla Conferenza dei capigruppo hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto a cui seguirà la chiama.