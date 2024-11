Dl infrazioni: Zanettin (Fi), ‘su concessioni demaniali passo avanti verso soluzione’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Con questo decreto diamo attuazione a una serie di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti del nostro Paese. Si interviene, così, sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, che vengono prorogate al 30 settembre 2027. Un passo in avanti ulteriore per dare una soluzione a questa annosa questione”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin nella dichiarazione di voto sulla fiducia sul cosiddetto decreto legge Infrazioni.

“Diverse -aggiunge- sono, poi, le disposizioni in materia di giustizia, come la modifica del codice penale minorile e dell’ordinamento penitenziario minorile al fine di dare garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Si interviene sul sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali provenienti da Paesi terzi, garantendo che debbano avere un alloggio adeguato, oltre a regolari condizioni salariali, e viene regolata la responsabilità risarcitoria per l’abuso nell’utilizzo di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato all’interno delle Pubbliche amministrazioni. Insomma, si tratta effettivamente di un decreto che ci mette un po’ più in linea con il diritto dell’Unione europea, riducendo le procedure di infrazione e le sanzioni che ne conseguirebbero”.