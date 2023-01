Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Via libera della Camera al decreto legge per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre scorso. 170 i voti favorevoli, 114 gli astenuti, nessun contrario. Il provvedimento, da convertire in legge entro il prossimo 1 febbraio, passa ora all’esame del Senato.