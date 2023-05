Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Il ‘taglio delle tasse più importante degli ultimi decenni’ non lo ha fatto il governo Meloni. Il governo Renzi ha tagliato le tasse per 25 miliardi. Il governo Draghi lo ha fatto per 10 miliardi. Qui parliamo di 3 miliardi. Ovvero uno dei tagli più piccoli degli ultimi decenni”. Lo scrive su Twitter il senatore del gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi.