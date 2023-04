Dl lavoro: Furfaro, ‘guerra tra poveri e odio per persone fragili’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Vogliono un’Italia in cui pochi, pochissimi, siano garantiti e privilegiati. Tutti gli altri devono essere poveri e se va bene precari. Vogliono un esercito di italiani a farsi concorrenza per pochi posti di lavoro a condizioni non dignitose. Non hanno idea alcuna su transizione ecologica e digitale, su come aprire nuove filiere produttive e costruire nuovi e buoni posti di lavoro, così perseguono un modello ben preciso: un sistema economico basato sulla concorrenza al ribasso sulla pelle delle persone. Si mettono in bocca la parola patria e nazione per tradirla tutti i giorni, relegando milioni di italiani nella precarietà e accanendosi contro i più poveri. Combatteremo con forza chi per nascondere i propri fallimenti fomenta la guerra tra poveri. L’Italia si merita di meglio di questo governo che odia le persone fragili”. Lo afferma Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche, welfare e contrasto alle diseguaglianze per la segreteria nazionale del Partito democratico.