Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Alla Camera stiamo per approvare il decreto lavoro, più soldi nelle buste paga dei cittadini e alle imprese. Un altro impegno mantenuto dal governo con gli italiani che come dimostra la schiacciante vittoria in Molise continuano a credere nel centrodestra guidato da Giorgia Meloni”. Lo ha dichiarato ai Tg il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.