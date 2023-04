Dl lavoro: Nevi (Fi), ‘da Governo idee chiare per aumento opportunità’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “È quanto mai necessario riorganizzare la spesa sociale e le politiche attive del lavoro nel nostro Paese. Soltanto attraverso la flessibilità dei contratti si potrà ottenere una maggiore occupazione, soprattutto dei nostri giovani”. Lo afferma ai microfoni di Sky Tg24 Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Fi alla Camera.

“Un mercato rigido -ricorda- produce infatti fatalmente lavoro nero. Il Governo Meloni è in carica da pochi mesi e ha ereditato una situazione a dir poco disastrosa, ma ha le idee chiare su come intervenire per fare in modo che in questo Paese crescano le opportunità per chi vuole lavorare e non restare a casa in attesa del reddito di cittadinanza. Forza Italia rinverdirà l’efficacia della legge Biagi, introdotta dal Governo Berlusconi, che tanti risultati positivi aveva prodotto. Per aiutare chi ne ha bisogno a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro”.