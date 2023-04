Dl lavoro: Silvestri, ‘da governo una nuova ondata di precarietà’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il governo sceglie di sferrare un nuovo e dirompente attacco al mondo del lavoro proprio nel giorno in cui si festeggia la festa di milioni di lavoratrici e lavoratori. Da questa decisione non traspare solo un cattivo gusto, ma anche una totale inconsapevolezza di quelli che sono gli effetti della precarietà e delle disuguaglianze che gravano sulla pelle di milioni di italiani, già costretti a far fronte ai costi derivanti dall’inflazione e dal caro bollette”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Gli interventi a gamba tesa sul Reddito di cittadinanza, così come quelli annunciati sul Dl Dignità, non faranno che precarizzare ulteriormente l’esistenza di milioni di giovani che non riescono a costruirsi un futuro, nonché minare le fondamenta del sistema Paese. Il governo Meloni ha un’idea del lavoro molto diversa dalla nostra e questo decreto lo dimostra. L’obiettivo dell’esecutivo è uno solo: favorire una nuova ondata di ricattabilità per le lavoratrici e i lavoratori ed obbligarli ad accettare ogni tipo di condizione lavorativa. Tutto questo è inammissibile, ed è per questo che quando il provvedimento arriverà in Parlamento ci batteremo con tutte le nostre energie per contrastarlo”, conclude.