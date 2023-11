Dl migranti: Boschi, ‘sbarchi moltiplicati, unica migrazione bloccata è rientro cervelli’

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Voteremo contro l’ennesimo decreto immigrazione. Il governo non ha saputo fare altro, considerando l’immigrazione la vera emergenza del Paese. Non le liste d’attesa in sanità, non i pronto soccorso in affanno, non le famiglie che non riescono a pagare i mutui e riempire il carrello della spesa, non abbassare il prezzo della benzina”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervenendo alla Camera.

“Dl Ong, dl Cutro, Accordi con la Tunisia, per finire con gli accordi con l’Albania che sono solo una campagna elettorale gigantesca pagata dai soldi degli italiani per accogliere 3000 migranti, quanti ne arrivano in due giorni sulle nostre coste. In campagna elettorale ci hanno raccontato che con Meloni e Salvini gli italiani potevano dormire sonni tranquilli, tra blocchi navali e chiusure dei porti, invece gli sbarchi quest’anno sono raddoppiati rispetto allo scorso anno e sono triplicati rispetto a due anni fa. 152216 dall’inizio dell’anno. L’unica migrazione che il governo ha realmente bloccato – sottolinea – è quella del rientro dei cervelli”.