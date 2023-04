Dl migranti: Molteni, ‘grande soddisfazione, lotta dura a scafisti e trafficanti’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per l’approvazione in Senato del decreto immigrazione voluto dal Ministro Piantedosi, dalla Lega e da un centrodestra di governo unito e forte!”. Lo scrive sui propri canali social il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni.

Con il provvedimento approvato “contrasto duro a scafisti e trafficanti con pene più severe per chi trasporta e organizza il traffico di esseri umani, quote di ingresso legali per una immigrazione di qualità e qualificata, cancellazione della protezione speciale “allargata” voluta dalla sinistra diventata una sanatoria che ingolfava tribunali e questure, revoca dell’accoglienza al richiedente asilo che commette atti di violenza, danneggiamenti, e violazione delle regole nei centri, allungamento del trattenimento dei clandestini nei centri per i rimpatri, più espulsioni per i migranti irregolari e pericolosi condannati, diritto d’asilo e integrazione vera per chi scappa da guerre e persecuzioni, sostegno all’isola di Lampedusa, procedure d’asilo e di allontanamento più rapide e veloci, gestione più efficace dell’emergenza migratoria senza gravare sui territori e sulle comunità locali”.