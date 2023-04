Dl migranti: Morelli (Lega), ‘non ci sarà fiducia, mi auguro si trovi quadra’

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Il decreto Cutro? “Non ci sarà la fiducia, stasera andremo a votare in Senato, non credo sarà lunga. Per ora ci sono i nostri emendamenti, vediamo quello di Gasparri e mi auguro si possa trovare una quadra. La protezione speciale è un unicum a livello mondiale, non esiste da nessun’altra parte, va abolita”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il senatore leghista e sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Quindi questi immigrati saranno espulsi? “Certo”. Per farlo servono i soldi e gli accordi coi paesi in cui dovrebbero tornare. “E’ complicato ma si deve fare. La prima regola è tappare il buco, non facendo arrivare gli irregolari. Per prima cosa bisogna sospendere l’arrivo dei clandestini e aiutare l’arrivo di quelli regolari”.