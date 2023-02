Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb (Adnkronos) – Il voto di fiducia della Camera sul Dl milleproroghe è in calendario per domani a partire dalle 18,30, con le dichiarazioni di voto che prenderanno il via alle 17. Dopo la fiducia, dalle 19,30, si passerà all’esame degli Ordini del giorno con seduta notturna fino alle 24.

Le votazioni degli ordini del giorno sono invece in programma giovedì dalle 9,30, a seguire dichiarazioni di voto finali e il voto finale sul provvedimento che scade il prossimo 27 febbraio.