Dl Milleproroghe: Governo pone fiducia alla Camera, voto lunedì 19**

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Milleproroghe. Il voto, in base a quanto già deciso dalla Conferenza dei capigruppo, avrà luogo lunedì 19 a partire dalle 13 con le dichiarazioni di voto. Seguirà l’esame degli ordini del giorno e quindi il voto finale sul provvedimento, che passerà al Senato, da convertire in legge entro il 28 febbraio.