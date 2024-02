Dl milleproroghe: ok a fiducia in Senato con 93 sì

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – L’Aula del Senato ha votato la fiducia, al governo sul ddl milleproroghe, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1027). A favore 93 sì, 61 contrari e un astenuto. Il ddl è arrivato in Aula del Senato nel testo licenziato dalla Camera, non essendo stato concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali dove era stato incardinato il 20 febbraio con la relazione del presidente Balboni.