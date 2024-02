Dl milleproroghe: protesta opposizioni in aula per fiducia, ‘Camera ridotta a opificio voti’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “La presidenza deve intervenire, un voto di fiducia su un decreto che questo ramo del Parlamento non è stato in grado di esaminare, la blindatura del provvedimento non si può”. Lo ha chiesto Benedetto Della Vedova, di +Europa, precedendo la richiesta della fiducia sul Dl milleproroghe da parte del governo alla Camera.

“Si tratta dell’ennesimo tentativo di esproprio di questo ramo del Parlamento, ridotto a una specie di opificio di voti su un pò di Odg. Sono parole di Tommaso Foti, che sottoscrivo, pronunciate nel 2019. Oggi la maggioranza compie quello che Foti chiamava abuso”, ha aggiunto Della Vedova.

Anche il gruppo del Pd si è associato alla richiesta del deputato di +Europa: “Urge una reazione di questa istituzione, siamo in prima lettura, almeno permette all’aula di votare sugli emendamenti e rispettare la Costituzione”, ha detto Andrea Casu.