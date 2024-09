Dl omnibus: Pirro (M5S), ‘aumento bonus psicologo risultato opposizione compatta’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “L’aumento a 12 milioni del Bonus Psicologo per il 2024, contenuto nel decreto Omnibus, è un risultato dell’opposizione che si è mostrata compatta nel chiedere al governo di investire sul benessere psicologico delle persone. Ma l’entità resta insufficiente rispetto alle 400mila richieste arrivate sul portale dell’Inps. Occorre superare lo stigma nei fatti e affrontare con risorse adeguate il tema del benessere psicologico anche attraverso lo strumento del Bonus Psicologo che, dati alla mano, ha dimostrato di funzionare. Un bonus che, secondo il rapporto PsyCare, ha ridotto di quasi la metà i sintomi d’ansia a fine trattamento e di un quarto quelli depressivi. Oltre a configurarsi come un investimento netto: 25 milioni investiti hanno prodotto 312 milioni di risparmi in ore di assenza dal lavoro. Il bonus psicologo in questi primi anni di vita ha dimostrato di funzionare, ora bisogna potenziarlo”. Lo dichiara la capogruppo M5S in commissione Bilancio al Senato, Elisa Pirro.