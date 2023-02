Dl Ong: Rossomando, ‘provvedimento dannoso e ideologico’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Il decreto che il governo ha intitolato surrettiziamente ‘Gestione flussi migratori’ è semplicemente un decreto contro le Ong, che ostacola i soccorsi in mare. Dalle prime applicazioni è apparso già evidente come vengano allungati i tempi degli sbarchi oltretutto in porti lontani dai centri deputati, causando ulteriori disagi a persone che già hanno dovuto sopportare viaggi terribili. Inoltre aver sottratto alla giurisdizione le sanzioni ha prodotto un meccanismo che limita le garanzie. Un decreto dannoso e ideologico”. Così la vicepresidente del Senato Pd, Anna Rossomando.