Dl Pa 2: Bucalo (Fdi), ‘con governo Meloni Italia torna a credere nel lavoro’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo approvato oggi un provvedimento che, dopo anni di tagli e blocchi, sblocca concorsi e graduatorie per dare seguito al turn over nelle amministrazioni pubbliche di cui crediamo l’Italia abbia bisogno. Dopo moltissimo tempo, e dopo moltissimi governi sordi ai loro problemi, abbiamo fermato la condizione di perenne precarietà per il personale scolastico, anche degli istituti paritari che fino a oggi venivano considerati figli di un Dio minore; abbiamo supportato le provincie italiane con le assunzioni di nuovo personale e strumentazione all’avanguardia. La nostra Italia fa del lavoro, e non dell’assistenzialismo, il motore che la porterà di nuovo tra i grandi del mondo. Molti protestano perché esiste finalmente un governo che interviene in maniera seria e pragmatica per risolvere gli annosi problemi della nostra nazione, ma siamo stati votati per questo e non intendiamo tradire il mandato dei nostri elettori”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo durante la discussione sul dl Pa 2.